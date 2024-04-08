В Екатеринбурге стартует сезон дорожных работ. Движение по двум участкам закроют на 1,5 года

В Екатеринбурге начинаются строительные и ремонтные работы на улично-дорожной сети. В связи с этим два участка улиц будут перекрыты до середины ноября 2025 года, сообщает пресс-служба мэрии.

20 апреля специалисты ООО "Проспект" уже начнут работу по улице Карасьевской, из-за чего движение от улицы Майской до дома № 2 "а" по улице Карасьевской будет закрыто. Это связано со строительством улицы Карасьевской на данном участке. В это же время закроют движение и по проезду от улицы Авиаторов до дома № 20 по улице Ракетной для проведения капитального ремонта проезда. Завершить все работы планируется 15 ноября следующего года.

Компания просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам и обещает восстановить все элементы благоустройства по завершении. Более того, работы никак не отразятся на маршрутах общественного транспорта, а для владельцев личного транспорта, на закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, что все актуальные дорожные перекрытия отображены на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.