08 Апреля 2024
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Образование Свердловская область В России
Фото: пресс-служба полпредства

Валерий Фальков посетил в Нижнем Тагиле два техникума, которые готовят кадры для УВЗ

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков посетил в Нижнем Тагиле техникумы, которые готовят кадры для "Уралвагонзавода" (УВЗ). По поручению полномочного представителя президента Владимира Якушева в поездке главу Минобрнауки сопровождал помощник полпреда Евгений Гурарий, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Вместе с исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым министр познакомился с материально-технической базой машиностроительного техникума и техникума металлообрабатывающих производств. В феврале 2024 года в ходе рабочей поездки в Уральский федеральный округ на встрече с рабочими УВЗ президент Владимир Путин, обсуждая тему дефицита кадров на предприятии, сообщил о решении направить 400 млн руб. на поддержку этих образовательных учреждений.

Вопросы, связанные с кадрами для УВЗ, а также поддержкой нижнетагильских техникумов, находятся на контроле полпреда. Работа по ним идёт во взаимодействии с руководством Свердловской области и "Уралвагонзаводом".

Совместно с УВЗ подготовлена и реализуется дорожная карта по сокращению дефицита специалистов рабочих профессий. По итогам первого квартала обязательства в целом выполняются. "В связи с этим считаем необходимым разработать такие совместные дорожные карты и с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа", - отметил помощник полпреда.

В 2024 году в нижнетагильских техникумах будут увеличены контрольные цифры приёма на востребованные предприятиями специальности: машиностроительный техникум к осени наберёт 195 первокурсников, техникум металлообрабатывающих производств - 392.

Подготовлены списки необходимого оборудования для закупки и план работ по ремонту помещений - прежде всего мастерских и лабораторий техникумов.

Теги: Валерий Фальков, техникум, УВЗ


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