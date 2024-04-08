Объявлен соперник Ивана Штыркова на турнире RCC 19 в Екатеринбурге

Уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков узнал соперника на предстоящем турнире RCC 19.

Как сообщает пресс-служба RCC, оппонентом Ивана станет россиянин Давид Бархударян с рекордом 11-4. Их поединок пройдет 11 мая на многотысячной арене КРК "Уралец" в Екатеринбурге и станет со-главным событием вечера.

Штырков (рекорд в ММА 22-2-1) возвращается в смешанные единоборства спустя полтора года выступлений по боксу и кикбоксингу. Что касается Бархударяна, тот планировал дебютировать в RCC с кулачных поединков, но его бой против "Фомича" был перенесен. Как и Иван, последние два года Давид выступает в разных дисциплинах, чередуя ММА с боксом.

Напомним, что главным событием шоу RCC 19 станет бой россиянина Александра Шлеменко и Куата Хамитова из Казахстана. Изначально турнир должен был пройти в Челябинске, но затем его перенесли в Екатеринбург.