До конца года в России запретят автомобильные номера без триколора

МВД готовит изменения в ГОСТ по изготовлению автомобильных номеров, которые запретят регистрационные знаки без триколора. Изменения собираются внести в документацию до конца года, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий сообщил, что один из подписчиков пожаловался на существование автомобильных номеров без российского флага. По словам Хинштейна, такие номера "совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие лицензии МВД". Цена таких номеров в два раза выше, чем у обычных.

"На ситуацию в контексте патриотического вектора развития страны обратил внимание мой подписчик, который предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения государственного флага Российской Федерации на государственном регистрационном знаке транспортных средств", - рассказывает депутат.

На запрос Хинштейна в МВД ответили, что уже работают над ужесточением ГОСТа и до конца года внесут изменения.