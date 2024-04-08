Основатель компании "Трансфин М" получил срок за мошенничество

В Никулинском райсуде Москвы наказан основатель компании "Трансфин М" Дмитрий Зотов. Он получил срок за мошенничество.

По данным telegram-канала московских судов общей юрисдикции, первый советник гендиректора и менеджер ООО "ЖДА" Зотов обманом завладел чужим имуществом. Суд наказал его за это семью годами колонии общего режима. Частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

Отметим, в 2021 г. уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с письмом в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой смягчить обвинение экс-генеральному директору компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову из "лондонского списка", который вернулся в Россию в 2020 г. для участия в проведении следственных действий. Как следует из письма, сторона защиты указывает, что в ходе судебного следствия подтверждается позиция об отсутствии доказательств наличия у Зотова умысла, направленного на совершение мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием акционеров "Трансфин-М".