08 Апреля 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Моор ввел режим ЧС в Тюменской области из-за угрозы паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.

"Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Обстановка на реках в региона спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в наших реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Еще раз повторю, что режим ЧС в Тюменской области мы вводим заранее. Он позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", - заявил губернатор.

По его словам, подготовка к паводку прошла в плановом режиме. Были проведены командно-штабные учения в муниципалитетах. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в области составляет более 12 тыс. человек, более 2,6 тыс. единиц техники и 194 плавсредства.

По поручению губернатора главы муниципалитетов организуют работу ПВР и проинформируют всех жителей о возможной опасности.

Моор призвал жителей области, находящихся в зоне возможного подтопления, собрать ценные вещи и документы, чтобы во время получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС.

7 апреля президент РФ Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях. Отдельные поручения главам этих регионов он дал после масштабного паводка в Оренбургской области.

Теги: Режим ЧС, Александр Моор, паводок, Тобол, Ишим


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