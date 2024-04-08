Песков: Отправка солдат ФРГ в Литву создает очаги опасности у границ РФ

В Кремле негативно относятся к решению отправить солдат ФРГ в Литву и созданию там военной базы к 2027 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что первая группа приписанной к республике бригады Бундесвера прибывает на место службы. В ее составе которой около 20 военнослужащих.

Полностью бригада (4,8 тыс. военных и 200 сотрудников персонала) будет размещена к 2027 году. Ее основу составят танковый и механизированный бронированный пехотный батальоны.