Урал разольется до Оренбурга

Волна паводка по реке Урал к 17 апреля достигнет Оренбурга.

Из-за сложной гидрологической обстановки в Казахстане возможно подтопление нескольких населенных пунктов в Курганской области. На место уже прибыли дополнительные силы и средства МЧС России. Также есть вероятность подтопления районов Тюмени. Там ведомство сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов.

"Я призываю граждан серьезно относится к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения", - цитирует пресс-служба МЧС России главу министерства Александра Куренкова.