В Ялуторовском районе закрыли мост через реку Тобол на время паводка

В деревне Криволукской Ялуторовского района закрыли мост на время паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Проехать по низководному мосту через реку Тобол на автодороге "Хохлово — Криволукская" нельзя с 8 апреля. Рейсовый автобус по маршруту №107 "Ялуторовск — Криволукская" будет следовать до села Хохлово.

Из Ялуторовска до деревни Криволукская и обратно также ездят автобусы по объездному пути. Время отправления в 05.40, 17.45 и 07.00, 19.05.

Ранее РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС Виктора Яцуценко сообщили, что МЧС России стягивает силы в Тюмень из-за риска затопления микрорайонов. Региональные власти эту информацию не подтвердили и сообщили, что подтопление грозит отдельным районам Тюменской области, а не Тюмени.

"В городе Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Официально Росгидромет: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через город Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области. Для предупреждения негативных явлений в области подготовлена группировка в составе более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.