СП указала Набиуллиной на риски невыполнения поручений Путина по развитию экономики

Счетная палата России практически не имеет замечаний к работе Центрального банка, однако указала на риски для экономики из-за высоких кредитных ставок.

"Меры, которые ЦБ предпринимал для стабилизации экономики, показали очень хорошую эффективность. <…> Годовой отчет ЦБ за 2023 год отражает состояние дел четко. Работу и достигнутые результаты оцениваем положительно", - сказала и.о. главы СП Галина Изотова, выступая во время годового отчета Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании комитетов Госдумы.

При этом она добавила, что высокая ключевая ставка ЦБ в 2023 году привела к "существенному росту процентной ставки по кредитам для реального сектора экономики".

"В отчетном году импульс роста российской экономики был настолько мощным, что даже при повышении стоимости кредитов спрос на них все-таки оставался высоким. Однако дальнейшее длительное сохранение процентных ставок на таком высоком уровне может негативно отразиться на росте инвестиций и экономики в целом", - предупредила Изотова.

Также аудиторам не понравился прогноз, в котором регулятор предсказывает замедление инвестиций в основной капитал в ближайшие годы.

"В своем прогнозе от 16 февраля 2024 года Банк России прогнозирует значительное замедление роста валового накопления основного капитала с 10,5% в 2023 году до 1-3% в 2026 году. Это идет вразрез с задачами развития экономики нашей страны, в том числе теми, которые были поставлены президентом в послании этого года. Хотели бы предложить предпринять дополнительные меры, которые позволят поддержать рост инвестиций в экономику", - сказала Изотова.

Что же касается аудита предоставляемых Банком России бухгалтерских данных, то тут замечаний нет.

А депутаты во время отчета Набиуллиной несколько раз призывали ЦБ "вспомнить" про таксономию проектов структурной перестройки экономики, разработанную кабмином, и подключить свои инструменты для этой работы. Председатель комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков отметил, что пока таких проектов отобрано на 265 млрд руб., при потенциале до 10 трлн руб.