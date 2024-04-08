08 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В ЭСК признали, что судья правильно не назначил пенальти в матче "Урал" - "Локомотив"

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского "Локомотива" по эпизоду в матче Кубка России против екатеринбургского "Урала".

Напомним, встреча прошла на "Екатеринбург-Арене" на минувшей неделе. Уральцы выиграли со счетом 1:0 и "Локомотив" вылетел из турнира. Во втором тайме голкипер хозяев Алексей Мамин в своей штрафной столкнулся с футболистом "Локо" Сергеем Пиняевым. Возникло подозрение на 11-метровый, но судья Кирилл Левников после просмотра видеоповтора назначать пенальти не стал.

Столкновение игроков на отметке 5.00

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, "Локомотив" обратился в ЭСК с просьбой оценить этот эпизод. Эксперты единогласно пришли к выводу: судья Левников правильно не поставил пенальти в ворота "Урала" на 69-й минуте матча.

"Вратарь "Урала" Алексей Мамин вступает в единоборство за верховой мяч с игроком "Локомотива" Сергеем Пиняевым в нормальной манере, играет в мяч, зафиксировав его в руках, после чего происходит контакт коленом с головой нападающего. По мнению всех членов комиссии, данный контакт является ненаказуемым, так как был неизбежным и обусловлен инерцией движения соперников на встречных курсах", - говорится в заключении ЭСК.

Однако в комиссии отметили ошибочное решение ВАР вмешаться в данную ситуацию и пригласить судью к монитору "ввиду отсутствия очевидных оснований для этого".

Напомним, что в 1/2 финала Пути регионов Кубка России "Урал" встретится с "Ростовом" Валерия Карпина.

Теги: Урал, Локомотив, пенальти, ЭСК


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