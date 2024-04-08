Волонтеры Екатеринбурга организовали сбор гуманитарной помощи для жителей затопленного Орска

В Екатеринбурге волонтерский центр "Мы рядом" организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Орска, пострадавших от наводнения. В мэрии призывают горожан также помочь пострадавшим. Прежде всего необходимо собрать:

продукты длительного хранения в заводской упаковке (не вскрытые);

бытовую химию;

средства гигиены (влажные салфетки, зубная паста, мыло и так далее);

антисептики.

Желающие помочь могут обратиться в волонтерский центр "Мы рядом" на Пушкина,16 (Институт муниципального управления) ежедневно с 09.00 до 18.00. Все подробности - по телефону горячей линии: +7 (343) 229-04-00.

Напомним, что завтра из Екатеринбурга в Оренбургскую область также отправится первая 20-тонная фура, наполненная питьевой водой. Ее будут сопровождать волонтеры "Мы рядом" и АНО "Сильный Урал".

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека: у двоих случился сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один, предположительно, совершил самоубийство.

По последним данным, в Орске подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей.