Жителю Новой Москвы вменили поджог мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Столичное ГУ МВД сообщило о задержании жителя Новой Москвы, которому вменяют поджог стихийного мемориала, созданного в память о жертвах теракта в "Крокусе".

"Ночью 5 апреля на территории Новой Москвы совершен поджог мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили и задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

РБК уточняет, что мемориал располагался в поселении Десеновское, на улице 4-й Ватутинской. 5 апреля его сожгли. Мемориал находился вокруг закладного камня, на месте которого планируют установить памятник воинам – участникам локальных конфликтов.