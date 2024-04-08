В затопленный Орск прибыли военные

Военных подключили к помощи в борьбе с паводками в Орске по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск. Они будут подвозить питьевую воду, грунт к поврежденной дамбе в районе города, а также участвовать в эвакуации местного населения.

Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения будет привлечен для проведения работ по укреплению береговой линии рек.

Напомним, в Орске вечером 5 апреля прорвало дамбу. Утром 6 апреля власти объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом.

В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека: у двоих случился сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один, предположительно, совершил самоубийство.