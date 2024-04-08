В Югре задержали предполагаемого убийцу сургутского бизнесмена
Следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы сургутского предпринимателя - уроженца Дагестана Арсена Д., передает корреспондент Накануне.RU.
Преступление было совершено вечером 4 марта. Убийца сделал несколько прицельных выстрелов в мужчину. Он погиб на глазах своей жены и дочери. Жители дома по проспекту Мира, возле которого было совершено преступление, сообщили, что слышали крики и стрельбу. Убийца скрылся с места происшествия.
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Выяснение всех обстоятельств и мотивов убийства продолжается.