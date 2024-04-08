08 Апреля 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: СКР по ХМАО

В Югре задержали предполагаемого убийцу сургутского бизнесмена

Следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы сургутского предпринимателя - уроженца Дагестана Арсена Д., передает корреспондент Накануне.RU.

Преступление было совершено вечером 4 марта. Убийца сделал несколько прицельных выстрелов в мужчину. Он погиб на глазах своей жены и дочери. Жители дома по проспекту Мира, возле которого было совершено преступление, сообщили, что слышали крики и стрельбу. Убийца скрылся с места происшествия.

Место убийства сургутского предпринимателя Арсенали Даудова(2024)|Фото: СКР по ХМАО

Местонахождение подозреваемого удалось оперативно установить, им оказался 37-летний мужчина. В его доме были проведены обыски, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Выяснение всех обстоятельств и мотивов убийства продолжается.

Теги: предприниматель, бизнесмен, убийца


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Развитие сюжета:

Ранее 08.04.2024 15:25 Мск Полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте

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Ранее 05.04.2024 10:12 Мск Следком возбудил дело из-за убийства бизнесмена в Сургуте
Ранее 05.04.2024 08:20 Мск В Сургуте неизвестный застрелил бизнесмена на глазах его жены и дочери

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