В Югре задержали предполагаемого убийцу сургутского бизнесмена

Следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы сургутского предпринимателя - уроженца Дагестана Арсена Д., передает корреспондент Накануне.RU.

Преступление было совершено вечером 4 марта. Убийца сделал несколько прицельных выстрелов в мужчину. Он погиб на глазах своей жены и дочери. Жители дома по проспекту Мира, возле которого было совершено преступление, сообщили, что слышали крики и стрельбу. Убийца скрылся с места происшествия.

Местонахождение подозреваемого удалось оперативно установить, им оказался 37-летний мужчина. В его доме были проведены обыски, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Выяснение всех обстоятельств и мотивов убийства продолжается.