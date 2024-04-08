Набиуллина готова разрешить внешнеэкономические расчеты в криптовалюте

Центральный банк России в поиске способов ухода от санкций и вторичных санкций, грозящих банкам других стран, готов идти на самые смелые эксперименты. Так, регулятор выступает за ускорение законодательного разрешения использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов <…> Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты. Мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что — нет", — сказала Набиуллина.

В последнее время банки ряда дружественных стран, в том числе Казахстана и Китая, объем торговли с которыми, мягко говоря, значителен для России, начали затягивать трансграничные банковские операции. Участники ВЭД жалуются, что иногда платежи зачисляются по две – три недели, хотя они идут не в долларах, а в нацвалютах, например, в юанях. Такие задержки связаны с опасениями иностранных банков вторичных санкций, они вынуждены проверять контрагентов.