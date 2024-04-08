Андрей Фурсов: Участники ВЭФ требовали себе пилотов, свободных от ковид-вакцинации

Участники Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), летевшие не на своем личном самолёте, в этом году, как и годом ранее, потребовали пилотов, не проходивших ковид-вакцинацию. Об этом рассказал Андрей Фурсов в интервью блогеру Александру Песке.

"Во всем мире, особенно в тех странах, где было много вакцинированных, идет просто падёж людей. Люди внезапно падают и умирают. И вот представьте, везёт летчик какого-то очень ценного давосца", - рассказал он.

Фурсов охарактеризовал ВЭФ как съезд клерков, обслуживающих интересы ультраглобалистов. Он отметил, что итальянская журналистка Рафаэла Ригони, посетившая ресторан, где питались участники, поинтересовалась, какие там есть вегетарианские блюда. И ей сказали, что их нет. Это очень важные персоны, которые питаются мясом.

Также Ригони наблюдала за личным автомобилем Клауса Шваба. Пока его не было, двигатель все время работал. И она спросила у шофёра, почему окружающую среду загрязняют выхлопы, ведь сам Шваб ратует за спасение климата. На что шофёр ответил, что господин Шваб не разрешает выключать двигатель, чтобы в момент его возвращения в салоне было тепло. То есть призывы по отказу от животной пищи или загрязнения окружающей среды - это для всех остальных, а не для элиты, заключил Фурсов.