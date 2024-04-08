08 Апреля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роскачество проверило российскую шаурму: всё очень плохо

Роскачество провело исследование шаурмы почти трех десятков изготовителей. 19 образцов купили в Москве, 10 – в Санкт-Петербурге. Шаурму для исследований покупали в торговых сетях, на рынках, в павильонах-шаурмячных, магазинах и даже на маркетплейсах.
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"Ипоказало: как бы ни закрутили этот популярный продукт и под каким бы соусом и названием вам его ни продали (шаурма, шаверма, донер или ролл), две главные проблемы – наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки – по-прежнему остаются нерешенными", - говорится в отчете Роскачества.

Только один вид шаурмы эксперты сочли безопасным - I Need Doner.

В 27 остальных образцах выявили повышенное содержание мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В 15 образцах нашли бактерии группы кишечной палочки, в одной шаурме обнаружились колиформные бактерии E. Coli. Листерии были в двух образцах, в одном – золотистый стафилококк.

"Повышенная микробная обсемененность, наличие патогенных микроорганизмов – все это говорит о несоблюдении гигиены, об антисанитарии", - добавляют эксперты.

С результатами исследований Роскачество пошло к производителям и торговым сетям, многие провели внутренние расследования и сейчас просят повторно исследовать их шаурму.

Новости о массовом отравлении шаурмой стабильно приходят из самых разных уголков страны. Проблемой часто занимается Следственный комитет и Общественная палата России. В феврале организация "Общественная потребительская инициатива" попросила правительство РФ проверить ситуацию с изготовлением в стране этой популярной уличной еды.

Теги: шаурма, роскачество, отравления


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