В нападении на полицейских в Подмосковье подозревают 34-летнего москвича

В нападении на полицейских в Подмосковье подозревают 34-летнего москвича, его сейчас разыскивают, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, у мужчины есть ИП, по документам оно продает рекламу в интернете.

Помимо черного мотоцикла Yamaha FZ6-N, на котором подозреваемого засекли камеры, у него в собственности темно-зеленая "Нива-Бронто". На ней он также может скрываться от правоохранителей.

По данным "Базы", подозреваемый — 34-летний Василий Б. Мужчина, которого ранее проверяли на причастность к нападению, оказался непричастен.

О нападении на полицейских стало известно 7 апреля, после того, как прохожие нашли раненых на проселочной дороге рядом с поселком Фряново. Один из них скончался до приезда "скорой", второй находится в реанимации.

Сообщалось, что полицейские караулили "закладчика" на границе Фряново и Черноголовки. Как сообщил источник 112, тайник с мефедроном, весом около 2 килограммов, был обнаружен накануне. Оперуполномоченный и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за "закладкой". Когда появился дилер, сотрудники решили произвести задержание, но попали под огонь.