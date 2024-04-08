08 Апреля 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области готовятся к паводку: в области подготовлена группировка в составе более 12 тысяч человек

МЧС России стягивает силы в Тюмень из-за риска затопления микрорайонов, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МЧС Виктора Яцуценко.

"В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

По решению главы МЧС Александра Куренкова, также планируется усилить тяжелую авиацию, которая будет и эвакуировать людей, и доставлять тяжелые грузы для борьбы с затоплением.

РБК Тюмень сообщает, что сегодня в регионе могут ввести режим ЧС. Проект уже готов, но еще не подписан. Жителей Тюменской области уже предупредили об угрозе подтопления территорий из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим. По словам Игоря Шумкова, руководителя правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, региону не удастся в этом году избежать затоплений.

"У меня есть прогноз, тоже неутешительный, по Тюменской области. На 15-16 апреля мы ожидаем по всему протяжению реки Ишим в Тюменской области превышение неблагоприятной отметки. К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты. И пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима мы ожидаем 23-25 апреля, причем это будет превышение исторических максимумов на 1,5-4,4 метра", — цитирует издание Шумкова.

В Информационном центре правительства Тюменской области информацию о риске затопления микрорайонов не подтверждают. Как сообщили Накануне.RU в инфоцентре, паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области.

"В городе Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Официально Росгидромет: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через город Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области. Для предупреждения негативных явлений в области подготовлена группировка в составе более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Теги: Тюмень, паводок, Ишим, Тобол


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