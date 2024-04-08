Официально заработала русская интернет-энциклопедия "Рувики"

Сегодня официально начала работать русская интернет-энциклопедия "Рувики", которая была запущена еще в июне 2023 года.

В "Рувики" более 1 млн 982 тыс. статей. Для сравнения, в "Википедии" на русском языке их 1 млн 973 тыс. В "Руниверсалисе" их больше 2 млн.

Обозреватель Юрий Подоляка считает это важным шагом к обретению цифрового суверенитета. Потому что "Википедия" давно превратилась в пропагандистскую западную инфопомойку, а на "Рувики" можно найти правдивую информацию, в первую очередь об истории и политике.

При этом портал "Рувики" более компромиссный, в отличие от "Руниверсалиса". Так, например, Донецк "Рувики" определяет как столицу ДНР в соответствии с договором ДНР и РФ. И упоминает, что власти Украины это оспаривают, продолжая считать ДНР областью в составе Украины. В то время как "Руниверсалис" прямо называет Донецк крупнейшим по площади городом на юго-западе России и столицей ДНР, без упоминания о том, что считают в Киеве.