В Екатеринбурге нашли девушку, пропавшую в начале апреля

В Екатеринбурге завершились поиски девушки, пропавшей на прошлой неделе.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, разыскивалась 15-летняя Полина К. Девушка исчезла в Сысерти. О ее местонахождении не было известно со 2 апреля.

"Найдена, жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске", - сообщили сегодня в отряде.

Известно, что пропавшую удалось обнаружить в одной из квартир в Екатеринбурге.

Напомним, что в уральской столице продолжаются поиски другой 15-летней девушки - Полины Г. Она исчезла 17 марта в Октябрьском районе города.