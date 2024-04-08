08 Апреля 2024
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Общество Курганская область Уральский ФО Оренбургская область
Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Полпред Якушев прибыл в Курганскую область для подготовки к надвигающемуся паводку

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев прибыл в Курганскую область из-за надвигающегося паводка. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Еще в воскресенье Владимир Якушев провел совещание по ВКС, в результате которого были выделены первоочередные мероприятия до резкого повышения уровня воды в Зауралье. Полпред заявил и необходимости круглосуточной работы до наступления паводка.

"Уровень в реках растет. Прогнозы неутешительные, большая вода идёт в Курганскую область. Поэтому необходимо максимально подготовиться к наступлению паводка, работать круглосуточно. Эвакуировать людей, укрепить дамбы, подготовить технику, личный состав, создать запас лекарств и продуктов. Контролирую эти процессы лично", - отметил полпред.

Сооружение временных дамб(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

На месте он в сопровождении главы региона Вадима Шумкова осмотрел состояние дамбы в Кургане и проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол.

В полпредстве также отметили, что в зоне риска сейчас находятся Курган и несколько населенных пунктов Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Белозерского, Притобольного и Целинного округов. В регионе введен режим повышенной готовности и уже началась превентивная эвакуация граждан. Специально для них оборудовано свыше 70 пунктов временного размещения.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Напомним, накануне Владимир Путин дал превентивные поручения по паводкам в Тюменской и Курганской областях. В Зауралье для жителей 10 населенных пунктов уже объявлена превентивная эвакуация из-за ухудшающихся прогнозов по паводку на реке Тобол. А сегодня в Курганскую область для борьбы со стихией направились свердловские спасатели.

Теги: Якушев, полпред, паводок, потоп


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