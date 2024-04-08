В выходные в Екатеринбурге могут ввести особый противопожарный режим

Уже в ближайшие выходные в Екатеринбурге может быть введен особый противопожарный режим.

Как сообщало Накануне.RU, дата начала пожароопасного сезона на Среднем Урале в 2024 году была перенесена на 5 апреля (вместо 10 апреля). Решение было принято в связи со скорым сходом снежного покрова. Планируется, что это позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и населенных пунктов от угрозы природных пожаров.

Муниципалитеты региона вводят особый противопожарный режим самостоятельно.

"Особый режим в Екатеринбурге планируется ввести с 13 апреля", - сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Будет запрещено посещение гражданами лесов и торфяных массивов. Ну и любые шашлыки, разумеется", - отмечает канал.

Напомним, на прошлой неделе выяснилось, что среди регионов Уральского федерального округа не все оказались готовы к предстоящему пожароопасному сезону.