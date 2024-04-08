В селе Солобоево Исетского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Солобоево Исетского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Неотложную и первичную медико-санитарную помощь в современных, комфортных условиях получат более 1 300 жителей. В учреждении установлены современная мебель и медицинская техника.

Главный врач Областной больницы №13 Сергей Катаргин отметил, что качественная медицинская помощь для жителей села была доступна всегда, но сегодня она стала намного удобнее.

"Получить лечение острого заболевания, неотложную помощь, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию теперь можно в комфортных условиях", - заявил он.

В состав учреждения входят кабинеты раннего выявления заболеваний, приема детей, взрослых пациентов, аптечный пункт.

ФАП возведен благодаря реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Отметим, что ранее эксперты из трех регионов изучили лучшие медицинские практики Тюменской области. Делегация медиков из Мурманской, Тульской областей и Башкортостана во главе с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольгой Кобяковой посетила Тюмень. Эксперты переняли опыт региона в части организации первичной медико-санитарной помощи.