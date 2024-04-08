08 Апреля 2024
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Общество За рубежом
Фото:пресс-служба фильма Матильда

Варфоломей "восстановил" Кураева* в сане

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев (*внесен Минюстом России в реестр иноагентов), лишенный священного сана в 2023 году, сообщил, что экуменический патриарх Варфоломей "восстановил" его в сане, как раньше это сделал с лидером украинского раскола Михаилом Денисенко-Филаретом, а также лишенным сана бывшим протоиерем Алексеем Уминским.
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Напомним, в апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Кураева подлежащим извержению из священного сана. Однако ввиду его прошлых заслуг ввел на два года мораторий на вступление в силу этого решения в надежде на пересмотр взглядов и покаяние. Формальным поводом к церковному судебному разбирательству в 2020 году стало кощунство в адрес протоиерея Александра Агейкина в день его смерти. До этого Кураева неоднократно призывали к вразумлению и прекращению клеветы и хулы на Церковь, противником которой он стал. Политолог Сергей Михеев считает, что Кураев в какой-то момент стал бороться против Церкви из-за личных обид.

В конце 2020 года Кураев пригрозил податься к Варфоломею. Но тот сказал ему, что, пока нет окончательного приговора, не может этого сделать. Но после окончательного приговора эта возможность появилась. Видимо, Кураев обратился на Фанар.

Характерно, что Варфоломей подписал свой указ 3 апреля, в тот самый день, когда в 2009 году патриарх Кирилл возвел Кураева в сан протодиакона.

Кураев придерживается антироссийской позиции, критиковал воссоединение Крыма с Россией, в целом политику воссоединения русского народа, возлагает вину на Россию за противостояние с Западом, поддерживает украинских раскольников и местный режим. В прошлом году был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

Что касается его "восстановления", то в православии это не имеет канонической силы, так как одна поместная церковь не может вмешиваться со своими указаим в другую церковь. Однако в 2018 году Варфоломей объявил новое учение о Церкви: он стоит над всем православным миром и единолично может решать все вопросы. В России это учение еще с 1920-х гг., когда на Фанаре стали понемногу его продвигать, получило название "восточного папизма". В 2018 году РПЦ разорвала евхаристическое общение с Фанаром как с раскольнической и еретической церковью, хотя официально эти термины не употребляются. У многих православных в России это вызывает недоумение.

Теги: варфоломей, кураев, церковь


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