Сбер заблокировал 15 тысяч подозрительных счетов в один день – депутат Аксаков

Сбербанк массово закрыл полтора десятка тысяч подозрительных банковских счетов, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сбер говорил, что в один день заблокировал 15 тыс. счетов и ни одна жалоба не поступила, потому что владельцы всех этих счетов знают, что они незаконными вещами занимаются", - сообщил депутат на совместном заседании думских комитетов, посвященном отчету ЦБ за год работы.

Решительность в борьбе с дропперством демонстрирует и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она готова инициировать изменение Уголовного кодекса: "С дропперством надо что-то делать, во многих странах это уголовно преследуется".

Дропперы – это клиенты банков, участвующие в мошеннических схемах по обналичке незаконно полученных средств. Сами они не воруют, но на их карты переводятся украденные деньги. Дропперы деньги снимают с карт, передают мошенникам, сами получают процент от обналички.