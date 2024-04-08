Рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг ТМК и ЧТПЗ

У Трубной металлургической компании (ТМК) увеличился национальный рейтинг кредитоспособности до умеренно высокого уровня ruA+ (согласно оценке рейтингового агентства "Эксперт РА").

Как сообщает пресс-служба ТМК, прогноз по рейтингу компании стабильный. Повышение же рейтинга эксперты обуславливают низкими показателями долговой нагрузки и умеренно позитивной оценкой рентабельности по итогам двух последних отчетных периодов. Также агентство отмечает уверенные рыночные и конкурентные позиции, диверсификацию продукции и заказчиков, высокую обеспеченность собственной трубной заготовкой и сильные показатели продаж.

"Эксперт РА" также повысил до уровня ruA+ со стабильным прогнозом рейтинг АО "ЧТПЗ" (Челябинский трубопрокатный завод), входящего в ТМК.