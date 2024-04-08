В Новотроицке эвакуируют жителей из-за перелива воды через дамбу

Вода перелилась через дамбу в Новотроицке Оренбургской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

Местные власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской, подготовлены пункты временного размещения.

"Уровень воды на отметке 8,5 метров. Спецтехника и службы на месте", - написал глава области.

Паслер, ссылаясь на слова новотройчан, сообщил, что дамба была построена после масштабного паводка 1957 года. Сооружение защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье.

Напомним, вечером 5 апреля прорвало дамбу в Орске. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека: у двоих случился сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один, предположительно, совершил самоубийство.