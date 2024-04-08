В Екатеринбурге с фасада дома на женщину упала облицовка

Прокуратура начала проверку после падения предмета на человека с фасада дома в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в минувшее воскресенье, 7 апреля, в уральской столице. По предварительным данным, с фасада многоквартирного дома №17 в переулке Сызранский на женщину упал фрагмент облицовочного материала. В результате пострадавшая получила травму.

Сейчас прокуроры выясняют все обстоятельства инцидента. Уже запрошены документы для установления ответственного за обслуживание и содержание данного жилого дома.

Как добавили в ведомстве, к проверке будут привлечены специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.