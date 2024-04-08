От Югры в Курганскую область направлена аэромобильная группировка МЧС

Аэромобильная группировка МЧС Югры выехала в Курганскую область для ликвидации последствий паводка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС Курганской области, на сегодняшний день в регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. В будущем в зону подтопления могут попасть 32 моста, аэропорт, пять объектов экономики.

Ведется превентивная эвакуация населения. Утром, 8 апреля, был эвакуирован 571 человек. Из них 89 разместили в шести пунктах временного размещения, остальных - у родственников.