Мэр Оренбурга заявил, что наводнение ожидается беспрецедентным

Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, сообщил мэр города Сергей Салмин.

По его словам, такой большой воды город не видел давно, в 1942 году отметка была 946 сантиметров.

"Далее таких наводнений не было", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия-24".

Салмин добавил, что вода продолжает прибывать, и призвал жителей города не дожидаться ее критических отметок.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в частично затопленном Оренбурге за сутки вырос на 16 сантиметров и составил 872 сантиметра. Утром 7 апреля уровень воды составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см.

Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля.

Стихия уже накрыла Орск, где вечером 5 апреля прорвало дамбу. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека.