08 Апреля 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Уральские художники продали постеры, чтобы помочь нуждающимся

Уральские художники и организаторы паблик-арт-программы "ЧО", которая проводится по инициативе компании "Атомстройкомплекс", передали продукты в помощь старшему поколению и людям в сложной жизненной ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, деньги на товары первой необходимости выручили с продажи постеров в поп-ап-магазине тиражного искусства "Центр передачи энергии" – сайд-проекта "ЧО".

"Передача наборов стала финальной точкой благотворительного проекта паблик-арт-программы "ЧО", который мы проводили в 2023 году. В нем приняли участие 12 уральских художников, предоставившие свои работы для создания авторизованных реплик в формате постеров. Такие проекты – прекрасная возможность показать социальную ответственность и поддержать как художников, так и людей в сложной жизненной ситуации", - рассказал бренд-директор "Атомстройкомплекса", руководитель паблик-арт программы "ЧО" Никита Харисов.

Организаторам удалось выручить 165 тысяч рублей за продажу 110 изделий уральских художников. Часть средств передали фонду "Дари еду", который закупил продукты своим подопечным. А художники и представители паблик-арт-программы вручили их пенсионерам и нуждающимся людям.

В продуктовые наборы вошли крупы, мука и сахар, консервы, чай, кондитерские изделия. Их передавали благополучателям разного возраста – старшему поколению, женщинам с детьми и людям с инвалидностью.

Фонд "Дари еду" работает по всей России с 2016 года и развивает простую и доступную систему повседневной благотворительности, обеспечивая людей продуктами. Если вы тоже хотите оказать помощь – оформите разовое пожертвование или ежемесячную подписку по этой ссылке.

Теги: художники, помощь, проект


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