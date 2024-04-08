Организаторы "Опорного края" показали студии в Академическом, ставшие призами в викторине

Организаторы викторины "Опорный Край" Свердловской области показали еще три квартиры-студии, которые достанутся победителям. В этот раз опубликованы фото современных комфортабельных студий в ЖК "РИО" в Академическом районе от застройщика "Стройтэк".

Квартиры расположены на 8, 11 и 12 этажах. На полу в комнатах, коридоре и кухне уложен прочный водостойкий ламинат, в санузлах - керамическая плитка. На стенах виниловые обои на флизелиновой основе. Кроме того, в квартирах застройщик предусмотрел белые натяжные потолки - исключением является балкон, где потолки просто окрашены.

Отопление осуществляется за счет радиаторов с терморегуляторами и горизонтальной разводкой, а двухкамерные стеклопакеты оснащены приточными клапанами вентиляции. По всей студии установлены розетки и выключатели, в санузлах - раковина и унитаз. Вход в квартиру защищает усиленная сейф-дверь.

"Компания "Стройтэк" – один из ведущих девелоперов Екатеринбурга, больше 30 лет проектирует и возводит в городе жилые и социальные объекты. Среди них станция метро "Ботаническая", ТЦ "Академический", Музей "Россия моя история", десятки школ и садов, а также комфортные жилые комплексы в шести районах города", - рассказали организаторы викторины.





ЖК "РИО" располагается рядом с улицами Суходольская, Тенистая, Верхнеуфалейская и Хрустальногорская. В шаговой доступности находится река Патрушиха и приятные места для прогулок. Помимо этого, застройщик применил концепцию "Двор без машин", а вся территория освещена и находится под круглосуточным наблюдением.

Напомним, что победителей викторины "Опорный край", участие в которой можно было принять при голосовании за президента РФ, определят уже в эту пятницу - в 12.00 в прямом эфире "Областного телевидения" прозвучат выигрышные номера.