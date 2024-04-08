08 Апреля 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В пространстве экспозиции «Своих не бросаем» в краеведческом музее Астрахани бойцы СВО встретились с молодежью региона

Встреча состоялось в пространстве экспозиции «Своих не бросаем». Воины пообщались с юными астраханцами, рассказали им об особенностях несения службы, у молодёжи была возможность подробнее расспросить участников СВО о боевых буднях.

Как приняли решение пойти служить? Что чувствовали в первый день своего пребывания на территории СВО? В каких условиях находятся бойцы на фронте? Есть ли время на сон? Какова тактика ведения боевых действий противника? Эти и многие другие вопросы интересовали присутствующую на встрече молодёжь — курсантов Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина и юнармейцев — учащихся средней общеобразовательной школы № 30.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Сержант Ярослав Тимофеев и рядовой Дмитрий Чекалов — уроженцы Камызякского района Астраханской области. До начала специальной военной операции оба служили по контракту, а затем посчитали своим долгом продолжить службу на территории проведения СВО. Сержант Тимофеев воевал в Запорожье, где получил тяжёлое минно-взрывное ранение, а рядовой Чекалов участвовал в боевых действиях под Бахмутом, где дважды был ранен.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Встреча прошла при содействии и поддержке полковника, руководителя Астраханского отделения Общероссийской организации «Офицеры России» и Астраханского отделения Комитета солдатских матерей Анатолия Салина, а также Астраханской организации ветеранов. Анатолий Салин сообщил учащимся, что за время специальной военной операции вместе с командой свыше 15 раз выезжал с гуманитарными грузами к солдатам и офицерам в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонщину, а также навещал бойцов в военных госпиталях.

Встречи с земляками — бойцами СВО на площадках музейного объединения проходят постоянно и будут продолжены, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

А накануне стало известно, что социальный педагог центра «Юность», участник второй чеченской войны, спецназовец Азамат Н. заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. На фронт бойца провожали дети и взрослые. Никто из них не смог сдержать эмоций и слез.

В центре Азамат преподавал боевое самбо. Его воспитанники – победители региональных и всероссийских соревнований. Также он вел волонтерскую деятельность – вместе с ребятами изготавливал масксети и окопные свечи. И вот отправился на передовую.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Напомним, найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учетному специалисту.

Теги: своих не бросаем, бойцы сво, кареведческий музей астрахани


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