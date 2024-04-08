"Россети Урал" присоединили около 7 тысяч километров ЛЭП: купили, арендовали, отсудили и получили в подарок

Компания "Россети Урал" в прошлом году добавила к своим мощностям около 7 тысяч километров ЛЭП и трансформаторные подстанции общей мощностью 1 978 МВА. Для этого энергетики покупали, арендовали и принимали активы в дар от физических лиц и некоммерческих организаций, а также добивались признания права собственности через суд.

Компания выкупила объекты компании ООО "АЭС Инвест" в 27 муниципалитетах Челябинской области и электросетевой комплекс ПАО "Форвард Энерго" в Озерске, а также сетевую инфраструктуру Романовского и Саргазинского сельских поселений.

"Россети Урал" приняли на баланс активы АО "Златмаш" в Златоусте, а также в поселке Бижеляк Озерского городского округа Челябинской области, консолидированы проблемные с точки зрения надежности электроснабжения активы в Копейке, Сатке, Бакале, где сейчас ведутся работы по повышению качества электроснабжения жителей Южного Урала.

Приняты в дар объекты от садовых и дачных товариществ. Речь идет о ДНТ "Надеждинск", ДПК "Хуторок", ТСН "Дружный" на территории Свердловской области и СНТ "Яблонька", СНТ "Фталевик" в Пермском крае - 18 км линий электропередачи и трансформаторные подстанции общей мощностью 2,43 МВА. Для заявителя созданы максимально простые условия для передачи сетевого имущества. Заявки на передачу электросетевого имущества принимаются, в том числе, в электронном виде с помощью корпоративного сайта.

Энергетики "Россети Урал" также арендовали электросетевое имущество объемом 1,2 тыс. километров ЛЭП и центры питания установленной мощностью 836 МВА. Это активы муниципальных образований Челябинска, поселка Метлино Озерского городской округа Челябинской области, в Березниках - мкр "ЕвроХим", а также электросетевые активы иных территориальных сетевых организаций, лишившихся статуса с 2024 года.

В прошлом году по итогам признания права собственности в судебном порядке ПАО "Россети Урал" приняло бесхозяйное имущество - свыше 950 км линий электропередачи, а также трансформаторные подстанции общей мощностью 169,3 МВА. Они расположены на территории областных городов и поселков Свердловской и Челябинской области, Перми и Пермского края.

"Россети Урал" планирует планомерно реализовывать комплекс мероприятий по консолидации объектов электросетевого комплекса на территории регионов присутствия с целью формирования единого центра ответственности на базе компании с государственным участием. Это позволяет поэтапно решать важные для населения, социальных и промышленных объектов задачи по обеспечению надежным и качественным электроснабжением. В первую очередь, речь идет о квалифицированном обслуживании электросетевого комплекса по стандартам ПАО "Россети", быстрой и качественной ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций силами и средствами "Россети Урал", подразделения которой расположены во всех крупных населенных пунктах Урала и Прикамья.