МИД РФ: Западным СМИ даны указания молчать о количестве жертв теракта в "Крокусе"

Западным СМИ были даны указания молчать о количестве жертв теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", чтобы отвлечь общественность от настоящих организаторов террористической атаки. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, после теракта западные чиновники и СМИ устроили "пиар-компанию по отрицанию причастности Украины".

"Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске о причастности группировки ИГИЛ* к его организации", — говорится в заявлении.

Для этого СМИ не должны освещать истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв тeракта, погибших дeтей, реакцию простых граждан на произошедшее, пояснили в МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле".

По словам главы государства, в России видят, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что "киевского следа в московском теракте якобы нет" и что его совершили члены ИГИЛ*. "Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — указал Путин.

* запрещенная в России террористическая организация