Набиуллина рассказала, с каким спросом ЦБ борется высокой ключевой ставкой

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, с каким спросом регулятор борется, повышая ключевую ставку. По ее словам, цели заставить россиян отказаться от покупок совсем – нет.

"Повышая ключевую ставку, мы стремились ограничить рост только избыточного спроса, который нельзя будет удовлетворить за счет импорта и расширения производства в стране", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы.

"Сдерживающее влияние высокой ключевой ставки на экономический рост минимально. Основной сдерживающий фактор – дефицит рабочей силы, а не нехватка финансов. Есть также сложности с закупкой оборудования", - говорит глава ЦБ.

Она добавила: "Опыт многих стран показывает, что преждевременное снижение ключевой ставки может повлечь вторую волну инфляции, с которой будет сложнее справиться. Поэтому мы допускаем снижение ключевой ставки во второй половине этого года".