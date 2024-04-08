Не все готовы пользоваться цифровыми услугами с биометрией – Набиуллина

Не все готовы пользоваться цифровыми услугами, в основе которых лежит биометрия, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "В то же время мы видим интерес со стороны людей, в том числе к биоэквайрингу", - рассказала глава ЦБ на совместном заседании комитетов Госдумы.

Также у ЦБ есть вопросы к QR-кодам, которых стало много. "Оплата по QR-кодам становится все более популярным у наших граждан. Но по факту люди путаются: по каким программам и каких банков они платят, какой им кэшбек им вернется. Мы выступаем за создание универсального QR-кода, но пока ведем дискуссии с банками", - сказала председатель регулятора.