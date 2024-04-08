Жители Оренбуржья могут взять кредитные каникулы – Набиуллина

Центральный банк России не видит угроз для финансовой системы в целом из-за состояния заемщиков. В среднем российский заемщик тратит на обслуживание кредитов около 11% своих доходов – это допустимая и даже хорошая цифра считают в ЦБ.

Вместе с тем, есть огромная армия беспокоящих регулятора заемщиков.

"13 млн человек имеют три кредита и более, на них приходится более половины всей банковской задолженности", - сказала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Глава ЦБ призвала людей эффективнее и активнее использовать различные инструменты, облегчающие долговое бремя. Например, она напомнила, что у жителей Оренбургской области, которых в минувшие выходные затопило, есть возможность взять кредитные каникулы.