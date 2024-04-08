В Ханты-Мансийске жители пожаловались на мигрантов, живущих в подвале дома

В Ханты-Мансийске жители пожаловались на нелегальных мигрантов, якобы проживающих в подвале жилого дома по ул. Сутормина 13а, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Рано утром приезжает за ними газель они быстро как тараканы выскакивают толпой садятся и уезжают. Вечером привозят", - говорится в сообщении.

"Вестник Сургутского района" сообщает, что полицейские провели проверку, но нарушения не нашли.

Напомним, ранее в Югре прошли рейды по выявлению нарушений в миграционной сфере. Только за сутки правоохранители выявили 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут за собой выдворение за пределы страны.

Всего за сутки полицейские проверили 640 объектов социальной и бытовой инфраструктуры, в числе которых 140 мест компактного проживания иностранных граждан, 339 объектов общественного транспорта, 51 рынок, 33 объекта общественного питания и 18 строительных площадок.

Напомним, власти России обсуждают создание нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться главе государства. Сейчас ведется проработка структуры нового ведомства. Это может быть министерство, которое совместит те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД. Также у нового ведомства может быть статус агентства в подчинении президента с такими же широкими полномочиями.

Ранее стало известно, что Министерство труда России разработало проект закона, который ужесточает пребывание иностранцев в РФ.