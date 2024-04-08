В Астрахани состоялся Всероссийский танцевальный фестиваль LOTUS FEST

С 5 по 7 апреля Астрахань стала радушной хозяйкой для почти полутора тысяч участников крупнейшего танцевального фестиваля LOTUS FESТ. Своё мастерство показали танцоры из 40 российских городов и пяти городов Казахстана в возрасте от 5 лет и старше. Сегодня на закрытии соревнований в СЗК «Звёздный» побывал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Идея создания ежегодного танцевального фестиваля в Астрахани принадлежит основателю дома танцев YAFUNK Георгию Захаряну. Эту инициативу в декабре прошлого года поддержал губернатор Игорь Бабушкин. Масштабное мероприятие организовали дом танца YAFUNK и региональное агентство по делам молодежи при поддержке правительства Астраханской области.

LOTUS FESТ проходил в три этапа. 5 апреля на двух одновременно работающих площадках жюри отобрало интересные команды во всех номинациях направлений hip-hop, breaking и all styles среди детских и юниорских команд.

6 апреля в государственном цирке состоялся крупнейший батл среди взрослых профессиональных танцоров с призовым фондом в 1 млн рублей.

Заключительный день соревнований с 10:00 проходил сегодня в спортивно-зрелищном комплексе «Звёздный». Прошедшие отбор команды и солисты боролись за чемпионский пояс и ещё один миллион рублей. Третий день фестиваля состоялся под девизом «Регион для молодых». Аналогичное название носит Всероссийский конкурс, который выиграла Астраханская область в прошлом году. Благодаря конкурсному гранту состоялся танцевальный фестиваль.

Как отметил руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин, одна из целей фестиваля – привлечение молодых талантов в регион. С появлением LOTUS FESТ появляется возможность заявить о себе, не покидая область, продолжить развитие дома и приглашать на мастер-классы и соревнования профессионалов из других регионов.