Свердловские спасатели направлены для борьбы с паводком в Зауралье

Свердловские спасатели МЧС России направлены в Курганскую область. Они будут оказывать помощь в ситуации с паводком в Зауралье.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, для борьбы со стихией направлены 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. Они отправятся на семи единицах спецтехники.

"Группировка спасателей МЧС России оснащена необходимой техникой, аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с проведением превентивных мероприятий и мониторинга паводковой обстановки", - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне Владимир Путин дал превентивные поручения по паводкам в Тюменской и Курганской областях. В Зауралье для жителей 10 населенных пунктов уже объявлена превентивная эвакуация из-за ухудшающихся прогнозов по паводку на реке Тобол.