Екатеринбург направит в Орск 20-тонную фуру с питьевой водой

Екатеринбург решил помочь Орску, затопленному в результате прорыва дамбы. Уже завтра в Оренбургскую область отправится первая 20-тонная фура с питьевой водой для пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

"В свете последних событий мы не могли остаться в стороне от происходящего в Орске, где из-за прорыва дамбы тысячи жилых домов оказались в зоне затопления. Как председатель ассоциации "Города Урала", призываю всех своих коллег-руководителей муниципалитетов объединить усилия и оказать посильную помощь региону. Чужой беды не бывает. Екатеринбург – город добра и соучастия!" – написал градоначальник.

Он добавил, что спонсорскую помощь в формировании гуманитарного груза оказал местный завод "Averton snack".

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека: у двоих случился сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один, предположительно, совершил самоубийство.

По последним данным, в Орске подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей.