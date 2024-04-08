WP: Трамп в случае победы заставит Киев признать Крым и Донбасс российскими

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего второго президентского срока намерен убедить Украину признать Крым и Донбасс российскими. Таков его план прекратить военный конфликт. Об этом пишет The Washington Post.

Ранее Трамп говорил, что может прекратить конфликт за 24 часа. В частном порядке он сказал, что и Россия, и украинский режим хотят мира, но не хотят терять лица. А его план как раз устроит обе стороны без потери лица. Тем более что в Крыму и Донбассе люди и так считают себя частью России. При этом в статье ничего не говорится о Запорожской и Херсонской областях, которые тоже вернулись в Россию.

Предвыборный штаб Трампа отказался комментировать статью. Но напомнил, что Трамп - единственный, кто говорит о мире.

Интересно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом в марте заявил, что тот намерен остановить конфликт, полностью прекратив финансовую поддержку Киева. Это не так, но Трамп решил не опровергать его заявление, говорит источник издания, близкий к Трампу.

Эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман считает, что даже США не смогут заставить украинское руководство принять это политическое самоубийство. В то же время на Украине многие говорят, что о захвате всех регионов, вернувшихся в состав России, можно забыть. И придется в той или иной форме отказаться от претензий на них.