Казахские банки затягивают время банковских расчетов с российскими на несколько недель

Время проведения банковских транзакций между Россией и Казахстаном с начала 2024 года значительно увеличилось и теперь зачисления на счет могут идти две – три недели, жалуются участники внешнеторговой деятельности. Они полагают, что это связано с опасениями казахстанских банков вторичных санкций со стороны США, ЕС и других стран. Некоторые казахстанские банки и вовсе прекратили работу с российскими коллегами. В то же время многие стремятся сохранить отношения с российскими контрагентами и выкрутиться, но для этого требуются более тщательные проверки операций – не связаны ли клиенты и их компании с санкциями?

"Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель. <...> В частности это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных санкционных рисков и угроз", - цитируют "Известия" главу ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" Александра Линникова.

В конце марта трансграничные платежи в юанях перестали проводить несколько китайских банков – также из опасений вторичных санкций и давления США. Источники в некоторых компаниях, работающих с Китаем, сообщили, что банки КНР непублично предупреждают клиентов из России об отказе принимать у них платежи в юанях.