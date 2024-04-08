В Екатеринбурге определили первые места для парковок экскурсионных автобусов

В Екатеринбурге определяют места парковок для экскурсионных автобусов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, на сегодняшний день утверждены шесть локаций для остановок гостевого транспорта:

напротив колледжа имени Ползунова (проспект Ленина, 28);

напротив Екатеринбургского зоопарка (улица Мамина-Сибиряка, 189);

напротив Храма-на-Крови (улица Царская, 10);

напротив Оперного театра (проспект Ленина, 46а);

напротив президентского центра Б.Н. Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3);

напротив здания Сити-Центра (проспект Ленина, 50).

Еще пять потенциальных зон парковки находятся в работе. Как уточнили в администрации, первые шесть парковок начнут действовать уже в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что в черте Екатеринбурга может появиться первый в Свердловской области археологический музей под открытым небом "Истоки Исети".