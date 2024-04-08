Военкор Сладков: Африканский корпус меняет Черный континент на СВО

Военный корреспондент Александр Сладков предполагает, что Африканский корпус (АК) Министерства обороны РФ, изначально созданный для операций в Африке, может быть переформатирован и направлен в зону специальной военной операции на Украине.

К такому выводу Сладков пришел после заявления Размзана Кадырова о присоединении к чеченскому батальону «Ахмат» трех тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с «Ратибором», одним из командиров «Оркестра» Александром Кузнецовым.

Сладков также прокомментировал слухи о расформировании ЧВК «Вагнер» и замене ее отрядов в Африке и Сирии на Африканский корпус. Он считает, что такого перераспределения не будет, а само подразделение фактически прекратит свое существование как отдельное подразделение.

Вместо этого, по его мнению, АК будет преобразован в общевойсковой корпус для участия в боевых действиях на Украине. Таким образом, подразделение может сменить не только географию своей деятельности, но и свою основную функцию, став активным участником СВО.