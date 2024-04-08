Мэрия Орска объявила об эвакуации еще одного района

Администрация Орска приняла решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый.

"Не дожидаясь критической ситуации жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения", - сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Пункт временного размещения расположен в школе № 23.

Сообщается, что в Орске подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей.

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека: у двоих случился сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один, предположительно, совершил самоубийство.