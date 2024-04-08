Больницы и школы Екатеринбурга полгода получали спред вместо масла из-за махинаций поставщика

34 государственных и муниципальных учреждения образования и здравоохранения Екатеринбурга были обмануты недобросовестным поставщиком. На протяжении полугода школы и больницы получали спред из немолочного жира вместо положенного масла, потеряв более 5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, с ноября 2022 года по апрель 2023-го руководитель ООО "Фаворит" и ООО "Лабиринт" отслеживала аукционы на закупку сливочного масла для нужд школ и медучреждений и подавала заявку на участие, предлагая меньшую сумму по сравнению с другими поставщиками. Выигрывая в торгах, обвиняемая заключала гражданско-правовые договоры и контракты, после чего подыскивала поставщиков фальсифицированного масла, от которых получала спред из немолочного жира. При этом, среднерыночная стоимость спреда была многократно ниже стоимости сливочного масла.

Поставляя спред в государственные и муниципальные учреждения Екатеринбурга, обвиняемая сопровождала товар документами с недостоверными сведениями о качестве продукции. Эти действия нанесли ущерб 34 учреждениям на сумму, превышающую 5 млн рублей.

В отношении недобросовестного поставщика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, в крупном и особо крупном размерах). Материалы уже переданы в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.